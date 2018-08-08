البورصة تواصل اتجاهها الصاعد وتبدأ جلسة اليوم بارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، ارتفع بنسبة 0.23% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.30% ، وكذلك ، مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فصعد هو الآخر بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تعاملات أمس الثلاثاء باللون الأخضر ، بعد أن وجد دعما ثانويا كما هو متوقع ، حيث أغلق المؤشر «إيجي إكس 30» ، عند مستوى 15.761 في أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت شركة «مباشر» ، أن يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة في الوقت الحالي ، نحو اختبار منطقة المقاومة التالية 15.850 – 16.000 نقطة ، وذلك رغم الأداء الإيجابي نسبيا ، بينما لا تزال أحجام التداول ضعيفة ، وبالتالي أوصت «مباشر» بالتداول على المدى القصير ، وأوصت كذلك بالمتاجرة السريعة حتى تتحسن أحجام التداول.