ارتفاع الدين الخارجي لمصر.. و«المركزي»: وصل إلى مستوى قياسي

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ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ، إلى مستوى قياسي جديد ، بانتهاء شهر مارس المنصرم ، وذلك حسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر.

وفي النشرة الشهرية التي يصدرها البنك المركزي ، تبين ارتفاع الدين الخارجي لمصر ، إلى 88.2 مليار دولار ، وذلك في نهاية شهر مارس المنصرم ، في مقابل 82.9 مليار دولار ، بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 ، وسجل كذلك 79 مليار دولار ، بنهاية شهر يونيو من العام الماضي 2017.

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وأوضح البنك المركزي المصري ، أن نسبة الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي الإجمالي لا زالت في الحدود الآمنة ، حيث بلغت 36.8% ، مرجعا ارتفاع الدين الخارجي ، إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات ، وذلك بنحو 7.4 مليار دولار ، كما تبين ارتفاع أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار ، وذلك بنحو 1.7 مليار دولار.

وأكد «المركزي» ، أن أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر ، بلغت 10.9 مليار دولار ،دخلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ، من شهر يوليو حتى شهر مارس ، موضحا أن الأقساط المسددة ، بلغت نحو 9.2 مليار دولار ، بينما سجلت الفوائد المدفوعة 1.7 مليار دولار.