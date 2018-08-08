البورصة تربح 4.4 مليار جنيه وتغلق على ارتفاع جماعي في المؤشرات

منذ 60 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تربح 4.4 مليار جنيه وتغلق على ارتفاع جماعي في المؤشرات
البورصة

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، وارتفع كذلك رأس المال السوقي للأسهم ، بقيمة 4.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 249 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 860 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 26.2 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 72.32% من إجمالي تعاملات السوق ، أما الأجانب من غير العرب ، فاستحوذوا على نسبة 19.86% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.82% خلال جلسة تداول اليوم.

أما المؤسسات فاستخوذت على نسبة 41.31% ، من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.68%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع بقيمة 50.8 مليون جنيه ، 10.6 مليون جنيه ، 610 آلاف جنيه ، 3.7 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 57.5 مليون جنيه ، 8.3 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.64% ، حيث ألق عند مستوى 15862 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.80% ، حيث أغلق عند مستوى 2632 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.36% حيث أغلق عند مستوى 15746 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.36% ، وذلك عند مستوى 754 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ، حيث أغلق عند مستوى 1953 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ، حيث وصل إلى مستوى 470 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 40 شركة ، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» صعد بنسبة 0.72% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.35%.

أما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.27% ، بينما زاد المؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، ارتفع بنسبة 0.23% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.30% ، وكذلك ، مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فصعد هو الآخر بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تعاملات أمس الثلاثاء باللون الأخضر ، بعد أن وجد دعما ثانويا كما هو متوقع ، حيث أغلق المؤشر «إيجي إكس 30» ، عند مستوى 15.761 في أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت شركة «مباشر» ، أن يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة في الوقت الحالي ، نحو اختبار منطقة المقاومة التالية 15.850 – 16.000 نقطة ، وذلك رغم الأداء الإيجابي نسبيا ، بينما لا تزال أحجام التداول ضعيفة ، وبالتالي أوصت «مباشر» بالتداول على المدى القصير ، وأوصت كذلك بالمتاجرة السريعة حتى تتحسن أحجام التداول.