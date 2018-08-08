البورصة تربح 4.4 مليار جنيه وتغلق على ارتفاع جماعي في المؤشرات

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، وارتفع كذلك رأس المال السوقي للأسهم ، بقيمة 4.4 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 885.537 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة المصرية ، بلغ 249 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 860 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 26.2 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 72.32% من إجمالي تعاملات السوق ، أما الأجانب من غير العرب ، فاستحوذوا على نسبة 19.86% ، واستحوذ العرب على نسبة 7.82% خلال جلسة تداول اليوم.

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أما المؤسسات فاستخوذت على نسبة 41.31% ، من المعاملات في البورصة المصرية ، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.68%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية ، مالت نحو البيع بقيمة 50.8 مليون جنيه ، 10.6 مليون جنيه ، 610 آلاف جنيه ، 3.7 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 57.5 مليون جنيه ، 8.3 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.64% ، حيث ألق عند مستوى 15862 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.80% ، حيث أغلق عند مستوى 2632 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.36% حيث أغلق عند مستوى 15746 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.36% ، وذلك عند مستوى 754 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ، حيث أغلق عند مستوى 1953 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ، حيث وصل إلى مستوى 470 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 40 شركة ، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» صعد بنسبة 0.72% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.44% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.35%.

أما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.27% ، بينما زاد المؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 8 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، ارتفع بنسبة 0.23% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.30% ، وكذلك ، مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فصعد هو الآخر بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تعاملات أمس الثلاثاء باللون الأخضر ، بعد أن وجد دعما ثانويا كما هو متوقع ، حيث أغلق المؤشر «إيجي إكس 30» ، عند مستوى 15.761 في أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت شركة «مباشر» ، أن يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة في الوقت الحالي ، نحو اختبار منطقة المقاومة التالية 15.850 – 16.000 نقطة ، وذلك رغم الأداء الإيجابي نسبيا ، بينما لا تزال أحجام التداول ضعيفة ، وبالتالي أوصت «مباشر» بالتداول على المدى القصير ، وأوصت كذلك بالمتاجرة السريعة حتى تتحسن أحجام التداول.