«المركزي» يتوقع وصول تحويلات العاملين المصريين في الخارج إلى مستوى تاريخي

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توقع محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، وصول تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، لنحو 26 مليار دولار خلال عام ، لافتا إلى أن هذا الرقم ، هو الأعلى في تاريخ تحويلات المصريين من الخارج.

وخلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ ، أضاف طارق عامر ، أن الاحتياطي الأجنبي لمصر في مستوى أعلى من 44 مليار دولار ، موضحا أن هذا المستوى قوي ، ويتيح للبنك المركزي التدخل في سوق الصرف في الوقت المناسب ، حال حدوث تقلبات عنيفة في سعر الصرف.

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وزاد محافظ البنك المركزي ، قائلا إن مصر تستورد وقودا من الخارج ، بـ800 مليون دولار شهريا ، ورغم ذلك فهي قادرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية في مواعيدها المحددة ، متابعا: «في أصعب الظروف التي مرت بها مصر ، نجحنا في سداد أقساط ديون مصر الخارجية في مواعيدها ، ولم نتأخر في شيء».

وأكد طارق عامر ، استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار ، طوال العامين الماضيين ، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري ، بتحرير سعر الصرف ، لافتا إلى عدم وجود تذبذبات عنيفة في سعر الصرف ، فضلا عن انتهاء المضاربات على العملة الأجنبية ، والحروب التي كانت تقودها جماعات بعينها من خارج مصر ، مضيفا أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، كان أمرا حتميا لكسب ثقة الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري.

واستكمل محافظ البنك المركزي ، قائلا إن نحو 38 مليار دولار استثمارات أجانب في أدوات الدين الحكومية ، عبارة عن أذون وسندات الخزانة المصرية ، دخلت مصر خلال عامين ، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، أعاد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري ، وساهم كذلك في دخول تدفقات كبيرة بالعملة الأجنبية ، مشددا على أن البنك المركزي المصري ، يضع سياسات تساعد على زيادة تدفق الدولار إلى شرايين الاقتصاد المصري.

يذكر أن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، يستضيف للمرة الأولى في مصر ، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، في دورتها الـ41 ، في مدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك في إطار جهود مصر ، لتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية ، فضلا عن التوسع في مجالات التعاون المشترك ، خاصة المجال الاقتصادي ، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والدول الإفريقية ، ويساعد كذلك على تحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة ، عن طريق تحقيق المزيد من النمو والرخاء.