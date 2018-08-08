خطوات حجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الحر

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، المهندس مصطفى مدبولي ، طرح 18 ألفا و500 وحدة سكنية ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر.

ويقدم موقع «مصر 365» ، الخطوات اللازمة لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، حيث تصل مساحة الوحدة ، إلى 90 مترا مربعا كاملة التشطيب ، وبها 3 غرف وصالة واحدة ، وهي كالتالي:

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1. يبدأ حجز الوحدة السكنية ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، اعتبارا من يوم الأحد المقبل ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018.

2. يجب أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، شخصا طبيعيا مصري الجنسية ، ويجب ألا يقل عمره عن 21 عاما.

3. يجب أن يكون حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، غير مرتبط بمحل الإقامة ، ويجوز لأي مواطن حجز وحدة في أي مدينة.

4. لا يحق للحاجز ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، استخدام الوحدة في غير النشاط السكني.

5. يحق للمُتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة» ، حجز أكثر من وحدة سكنية ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد.

6. يلتزم المُتقدم لحجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، بسداد 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز.

7. تخصم نسبة 1% مصاريف إدارية ، من إجمالي ثمن الوحدة ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر.

8. يتم التعاقد على الوحدة ، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر ، خلال 60 يوما ، بعد إغلاق باب الحجز.