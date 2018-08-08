«المركزي» يستعد لمبادلة 2.7 مليار دولار عملات مع الصين

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قال محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، إن الحكومة المصرية تتجه خلال شهر ديسمبر المقبل ، نحو تجديد 2.7 مليار دولار ، مبادلة عملات مع الصين ، حيث يتم التفاوض في الوقت الحالي ، على تجديد ودائع أخرى في الفترة المقبلة.

وخلال كلمته في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ ، أضاف طارق عامر ، أن هيكل ديون مصر في أغلبه طويل الأجل ، فضلا عن أن نسبة الديون قصيرة الأجل ، أقل كثيرا في هيكل مديونيات مصر ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن فلسفة إدارة البنك المركزي للاحتياطي الأجنبي لمصر ، نجحت في الوصول به إلى أكثر من 44 مليار دولار ، ونجحت كذلك في إدخال 13 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي موخرا.

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يذكر أن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، يستضيف للمرة الأولى في مصر ، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، في دورتها الـ41 ، في مدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك في إطار جهود مصر ، لتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية ، فضلا عن التوسع في مجالات التعاون المشترك ، خاصة المجال الاقتصادي ، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والدول الإفريقية ، ويساعد كذلك على تحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة ، عن طريق تحقيق المزيد من النمو والرخاء.