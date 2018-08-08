عامر عن برنامج الإصلاح الاقتصادي: كان قرارا جريئا من السيسي

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قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري ، إن التحديات التي تواجه إفريقيا ، يجب مناقشتها في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية ، على أن تتضمن هذه النقاشات ، حلولا جذرية للمشكلات القائمة.

وخلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنوك المركزية ، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ ، شدد محافظ البنك المركزي المصري ، على أهمية معالجة مشكلة التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة في مصر ، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لاتخاذ قرار جريء ، بتنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي في مصر ، لحل الأزمات التى تواجه الاقتصاد المصري.

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وطالب طارق عامر ، مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية ، بعرض ومناقشة السياسات الاقتصادية والمالية ، لحل الأزمات التي تواجه اقتصاد العالم ، وبينها إجراءات الحماية ومواجهة عجز الموازنات العامة للدول الإفريقية ، متابعا: «نتطلع كمحافظي بنوك مركزية ، إلى بذل مزيد من الجهود والسياسات اللازمة ، من أجل مستقبل آمن لشعوبنا».

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري ، أن التوجه الحالي في مصر ، يسير نحو تطوير التعليم وبناء الإنسان والبحث العلمي ، لافتا إلى أن هذا هو الطريق الوحيد ، لإحداث نقلة في الاقتصاد المصري ، عن طريق العمل والجهد وقوة التحمل.

يذكر أن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، يستضيف للمرة الأولى في مصر ، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، في دورتها الـ41 ، في مدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك في إطار جهود مصر ، لتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية ، فضلا عن التوسع في مجالات التعاون المشترك ، خاصة المجال الاقتصادي ، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والدول الإفريقية ، ويساعد كذلك على تحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة ، عن طريق تحقيق المزيد من النمو والرخاء.