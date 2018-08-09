إليكم .. تفاصيل مقدم حجز الوحدات بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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أعلن نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري “عبدالله رشدي” أنه سوف يتم دراسة تفاصيل “الإعلان العاشر” لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة”.

وقد أضاف، أن التسعير المبدئي لوحدات الإعلان العاشر عند مائتين وعشرين ألف جنيه تبعاً لأخر تعديل للسعر الذي تم من قبل مجلس الوزراء المصري خلال شهر مايو السابق لعام 2018.

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وأوضح: بعد زيادات أسعار بعض مواد البناء سوف نجري دراسة جديدة من أجل التسعير في حالة تأثر التكلفة بنسبة كبيرة بزيادات الخامات الأخيرة، وأضاف أنه قد تقرر زيادة مبلغ الدعم إلى أربعين ألف جنيه مصري كحد أقصى بدلاً من خمسة وعشرين ألف جنيه مصري، من أجل مواجهة زيادة تكلفة الوحدة السكنية.

وأشار نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أنه يتم دراسة مقدم سعر الوحدة السكنية الذي يسدد في بداية الإعلان ليبدأ بحوالي خمسة عشر ألف جنيه مصري”، كما نفى على حصول الموافقة النهاية على قيمة مقدمة الوحدة السكنية حتى الوقت الراهن.

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