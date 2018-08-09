«المركزي» عن الاستثمار في الجنيه المصري: فاق التوقعات

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قال محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، إن فاتورة الاستيراد في العام 2016 ، سجلت في ظل شح الموارد 80 مليار دولار ، لافتا إلى أن مصر ، تستورد زيت طعام بملياري دولار في العام الواحد ، وتستورد ذرة علف بملياري دولار ، وتستورد قمح بملياري دولار ، وتستورد لحوم بمليار دولار ، كما تستورد غاز ووقود بنحو 14 مليار دولار.

وخلال لقائه مع قناة «إكسترا نيوز» ، أضاف طارق عامر: «لو مفيش عملة البلد كانت هتعيش ازاي؟» ، موضحا أن مصر لم تسعى إلى صندوق النقد الدولي ، من أجل القرض ، لكنها سعت من أجل نيل شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن شهية استثمار الصناديق في مصر ، أعلى من مثيلتها في دول أمريكا الجنوبية.

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وزاد محافظ البنك المركزي المصري ، قائلا إن مصر حصلت على 13 مليار دولار ، في شكل إصدار سندات دولية ، إضافة إلى 6 مليارات دولار أخرى ، من صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن الاستثمار في الجنيه المصري ، فاق جميع التوقعات.