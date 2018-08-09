البورصة تبدأ جلسة اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة

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افتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بنسبة 0.17% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.46% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.45%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.