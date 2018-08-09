المالية تسمح بمد فترة سداد الضريبة العقارية شهرين إضافيين بدون غرامة تأخير

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قرر محمد معيط، وزير المالية، مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، شهرين إضافيين بدون غرامة تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها، حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨.

وصدر بيان عن وزارة المالية، يوضح أن صدور هذا القرار مفاده التسهيل على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، وتجنبًا للتزاحم داخل مأموريات الضرائب.

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وأوضح أن هذا المد في مهلة دفع الضريبة هي المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018.، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وأعلن المعيط من خلال البيان الصادر عن وزارة المالية، أن الإقرارات سيتم تقديمها إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة فى جميع المأموريات بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تستهدف مزيدا من توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب ويوجد حاليا موقع الكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء، حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسم www.rta.gov.eg.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين، كانت قد تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة.

ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.