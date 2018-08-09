البورصة ترتفع في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين والأجانب

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2010 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع،

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.56% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.70% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.03%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.13% ، ومؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، ارتفع هو الآخر بنسبة 0.21%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع ، حيث أغلق عند مستوى 15.861 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، زادت شركة «مباشر» ، أن المؤشر يتجه نحو اختبار منطقة مقاومة مهمة عند 15.900 – 16.000 نقطة ، متوقعة أن تعوق هذه المنطقة أو أعلى منها قليلا ، التقدم الذي بدأه المؤشر منذ نهاية شهر يوليو المنصرم.

وأوضحت «مباشر» ، أن المؤشرات بدأت في التحسن في كثير من الأسهم ، ما يرجح أن التراجع المقبل قد يجذب القوة الشرائية أكثر نحو المؤشر ، وجددت الشركة نصيحتها ، بالمتاجرة السريعة حتى تعافي أحجام التداول بشكل قوي.

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بنسبة 0.17% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.46% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.45%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.