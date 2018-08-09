البورصة تختتم جلسات نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 886 مليار جنيه

منذ 36 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تختتم جلسات نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 886 مليار جنيه
سوق المال المصري

اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، عدا مؤشر الشركات الصغيرة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم ، بقيمة 240 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 885.777 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 272 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 770 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 25.5 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.14% ، من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 13.7%.

واستحوذ العرب خلال جلسة تداول اليوم الخميس ، على نسبة 5.15% ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 64.99% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 35%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 6.5 مليون جنيه ، 2.6 مليون جنيه ، 43 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 34.7 مليون جنيه ، 660 ألف جنيه ، 16.7 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.39% ، حيث أغلق عند مستوى 15924 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.42% ، حيث أغلق عند مستوى 2643 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.79% ، حيث أغلق عند مستوى 15871 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ، حيث أغلق عند مستوى 1953 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ، حيث وصل إلى مستوى 470 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت 54 أسهم شركة ، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2010 ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع،

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.56% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.70% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.03%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.13% ، ومؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، ارتفع هو الآخر بنسبة 0.21%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع ، حيث أغلق عند مستوى 15.861 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، زادت شركة «مباشر» ، أن المؤشر يتجه نحو اختبار منطقة مقاومة مهمة عند 15.900 – 16.000 نقطة ، متوقعة أن تعوق هذه المنطقة أو أعلى منها قليلا ، التقدم الذي بدأه المؤشر منذ نهاية شهر يوليو المنصرم.

وأوضحت «مباشر» ، أن المؤشرات بدأت في التحسن في كثير من الأسهم ، ما يرجح أن التراجع المقبل قد يجذب القوة الشرائية أكثر نحو المؤشر ، وجددت الشركة نصيحتها ، بالمتاجرة السريعة حتى تعافي أحجام التداول بشكل قوي.

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بنسبة 0.17% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.46% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.45%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.