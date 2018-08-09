البورصة تختتم جلسات نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 886 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، عدا مؤشر الشركات الصغيرة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع ، وكذلك ، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم ، بقيمة 240 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 885.777 مليار جنيه.

حجم التداول في البورصة ، بلغ 272 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 770 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 25.5 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 81.14% ، من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 13.7%.

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واستحوذ العرب خلال جلسة تداول اليوم الخميس ، على نسبة 5.15% ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 64.99% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 35%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 6.5 مليون جنيه ، 2.6 مليون جنيه ، 43 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 34.7 مليون جنيه ، 660 ألف جنيه ، 16.7 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.39% ، حيث أغلق عند مستوى 15924 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.42% ، حيث أغلق عند مستوى 2643 نقطة ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.79% ، حيث أغلق عند مستوى 15871 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ، حيث أغلق عند مستوى 1953 نقطة ، وكذلك ، صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ، حيث وصل إلى مستوى 470 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت 54 أسهم شركة ، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وفي منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 9 أغسطس من العام الحالي 2010 ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع،

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.56% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.70% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.03%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.13% ، ومؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، ارتفع هو الآخر بنسبة 0.21%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع ، حيث أغلق عند مستوى 15.861 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول جيدة نسبيا.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، زادت شركة «مباشر» ، أن المؤشر يتجه نحو اختبار منطقة مقاومة مهمة عند 15.900 – 16.000 نقطة ، متوقعة أن تعوق هذه المنطقة أو أعلى منها قليلا ، التقدم الذي بدأه المؤشر منذ نهاية شهر يوليو المنصرم.

وأوضحت «مباشر» ، أن المؤشرات بدأت في التحسن في كثير من الأسهم ، ما يرجح أن التراجع المقبل قد يجذب القوة الشرائية أكثر نحو المؤشر ، وجددت الشركة نصيحتها ، بالمتاجرة السريعة حتى تعافي أحجام التداول بشكل قوي.

وافتتحت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة أيضا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بنسبة 0.17% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.46% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.45%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.08% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.