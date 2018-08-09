«المركزي» يعلق على شائعة الحجز على أموال المودعين مقابل «الضريبة العقارية»

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نفى البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، ما تردد مؤخرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن إعطاء البنك المركزي ، تعليمات بالحجز على أموال المودعين لديه ، في مقابل تحصيل الضريبة العقارية.

نائب محافظ البنك المركزي المصري ، جمال نجم ، قال في تصريحات خاصة للصحفيين ، من مدينة شرم الشيخ ، على هامش اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، اليوم الخميس: «البنك المركزي لم يصدر أي قرار جديد بشأن الضريبة العقارية ، بناء على تعليمات من وزارة المالية».

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، أمس الأربعاء واليوم الخميس ، شائعات غير حقيقة ، بشأن صدور تعليمات بالحجز على أموال المودعين ، في مقابل تحصيل الضريبة العقارية.