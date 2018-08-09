بشرى لـ«القارة السمراء».. عملة موحدة وبنك مركزي في إفريقيا خلال 25 عاما

منذ 56 دقيقة أخبار الاقتصاد
بشرى لـ«القارة السمراء».. عملة موحدة وبنك مركزي في إفريقيا خلال 25 عاما
طارق عامر

قال محافظ البنك المركزي المصري ، ورئيس جمعية البنوك الإفريقية ، طارق عامر ، إن القارة السمراء سوف تشهد بحلول العام 2043 ، إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد ، وعملة إفريقية موحدة ، ما يتطلب توافقا وإرادة سياسية ، من قادة الدول الإفريقية كافة.

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي ، لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ ، على مدار اليومين الماضيين ، أضاف طارق عامر ، أن دول القارة السمراء ، يجب أن تحقق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي ، بشأن معدلات النمو في الدول الإفريقية ، وكذلك معدلات التضخم ، والاحتياطيات الأجنبية في دول القارة السمراء ، إضافة إلى عجز الموازنات ، والبنية التشريعية والقانونية ، وأرقام ميزان المدفوعات.

وتابع محافظ البنك المركزي المصري ، قائلا إن الجمعية بدأت بالفعل ، خطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير في القارة الإفريقية ، حيث بدأت الجمعية وضع القواعد والإجراءات ، للوصول إلى الغاية الأكبر ، بإنشاء بنك مركزي إفريقي ، وعملة إفريقية موحدة.

ولفت طارق عامر ، إلى أن اجتماعات البنوك المركزية الإفريقية على مدار يومين ، في مدينة شرم الشيخ ، شهدت مناقشات قوية ، تناولت موضوعات مشتركة تهم دول القارة الإفريقية ، وتشمل كذلك التحديات التي تواجهها المتغيرات الكثيرة والمتسارعة في العالم ، والتي توثر على أسواقنا ، متابعا: «نحن محافظي البنوك المركزية في القارة السمراء ، مشغولون بهذه المتغيرات بشكل كبير».

وأكد محافظ البنك المركزي المصري ، أن محافظي البنوك المركزية الإفريقية ، على إدراك ووعي كاملين ، بالمتغيرات والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية ، موضحا أن هذه المشكلات ، لا يمكن التعامل معها بطريقة منفردة ، ولكن عن طريق العمل الجماعي ، ومن خلال جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، التي تضم أكبر صانعي السياسات النقدية في القارة السمراء.

واستطرد طارق عامر ، قائلا إن قارة إفريقيا ، تمتلك مستقبلا كبيرا ومشرقا ، كما أن النتائج التي تحققت في السنوات الماضية ، كانت جيدة وكبيرة ، خاصة على صعيد نمو الاقتصاد الإفريقي، الذي حقق نتائج قوية وإيجابية ، وفقا لتقارير المؤسسات الدولية ، وأضاف: «لا نستطيع أن نرتكن إلى التحسن في الأداء ، لأننا مسؤولون عن الاستقرار النقدي في القارة ، وهو أمر كبير وحساس ، ويعتبر هو خط الدفاع عن مقدرات الدول الإفريقية».

وزاد محافظ البنك المركزي المصري ، قائلا إن البنوك المركزية ، تأخد في اعتبارها عند عملها ، تعزيز قدرات المؤسسات المالية بها ، وهو أمر في غاية الأهمية ، بغرض الدفاع عن الاقتصاديات الوطنية ، واستباق الأحداث واستقراء المستقبل ، بغرض تجنب الدخول في مخاطر ، خاصة أن الدروس كانت كبيرة على مدى سنوات طويلة في القارة السمراء.

وأضاف طارق عامر ، أن اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية ، التي شهدتها مدينة شرم الشيخ على مدار يومين ، تناولت العديد من الجولات والمناقشات المفتوحة في موضوعات كبيرة ، خاصة تلك التي تتعلق بالتدفقات النقدية الدولية ، التي أصبحت عظيمة وكبيرة ، وأصبحت تحركاتها سريعة وديناميكية ، فضلا عن أن السياسات النقدية للدول الأخرى ، تؤثر على قارة إفريقيا.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري ، أنه تم التطرق إلى النظم الرقابية وأهمية تطويرها ، بغرض تجنب العمليات المشبوهة ، وحماية المؤسسات المصرفية.

وأشاد طارق عامر ، بدور سكرتارية الجمعية الإفريقية ، حيث بذلت جهدا كبيرا ، كما أن اللجان الفنية قدمت عملا كبيرا على مدار عام مضى ، في موضوعات صعبة ، ولا يوجد طريق مختصر للتقدم بالدول الإفريقية ، بل الطريق طويل وممتد مع الأجيال كافة ، موجها الشكر إلى محافظ البنك الفيدرالي لجنوب إفريقيا ، الذي ترأس أعمال الجمعية خلال العام الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري ، إنه يتطلع إلى العمل مع محافظي البنوك المركزية الإفريقية ، الذين تشرف بالتعامل معهم على مدار سنوات 3 ماضية ، وزاد: «حقيقة ، أسعدونا سعادة بالغة بوجودهم على أرض مصر ، ناقشوا أكثر من 23 موضوعا تهم مستقبل القارة الإفريقية ، بينها الاقتصادي والنقدي والمالي ، وهذه الموضوعات تسهم في تحديد مستقبل شعوبنا ، خاصة على صعيد المعاملات الدولية والتدفقات النقدية غير المشروعة ، والقواعد الرقابية وسلامة الأجهزة المصرفية في دول القارة السمراء ، والتطبيقات والقواعد الدولية ، طبقا للمقررات الدولية ، إضافة إلى رفع أداء مكافحة تمويل الإرهاب ، للتأكد من أن العمليات المصرفية ، تتم وفق أعلى مستوى من الأداء».