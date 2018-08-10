موعد دفع مقدمات حجز وحدات مشروع “سكن مصر” بغرب أسيوط

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أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” قائلاً: يتم خلال الوقت الراهن تنفيذ ما يقارب من ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين وحدة سكنية في ستة وستين عمارة في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر غرب أسيوط.

وأضاف أنه قد بلغت نسبة التنفيذ في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر القائم غرب أسيوط بنسبة عشرين في المئة، كما يجرى العمل على تنفيذ ألف وأربعمائة وأربعين وحدة سكنية في ستين عمارة سكنية في مشروع سكن مصر بأسيوط، وأكد أن نسبة التنفيذ في ذلك المشروع قد بلغت اثنين وثلاثين في المئة.

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وقد أوضح أنه يتم خلال الوقت الحالي دفع مقدمات حجز وحدات المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، ومنها وحدات مدينة ناصر القائمة بغرب أسيوط، وأضاف: أن المرحلة الأولى بالمدينة قد تم تنفيذها على مساحة ألف وستمائة فدان، وتضمن سبعة وعشرين ألف وحدة سكنية.

وأكد أن المشروع في المرحلتين الثانية والثالثة على ستة آلاف وستمائة وثمانين وحدة إسكان اجتماعي، وتضمن أيضا على خدمات ترفيهية وصحية، وتعليمية، وترفيهية، وأضاف قد تضمن أيضا المشروط على مدينة طبية قائمة على مساحة سبعة وثلاثين فدان، ومنطقة للصناعات المتوسطة و الصغيرة، إلى جانب تضمن المشروع على جامعة تكنولوجية قائمة على مساحة مائة وخمسة وثمانين فدان.

وأضاف أن المشروع أيضا قد تضمن على “مدينة رياضية أولمبية تقوم على مساحة مائة وأربعين فدان، وتتضمن المشروعات على خدمات إدارية، ومولات وخدمات تجارية وحكومية،ـ بالإضافة إلى منطقة لوجستية”.

وأشار الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه جاري العمل على الانتهاء من المرحلة الأولى بطول اثنى عشر كيلو متر من طريق الهضبة بطول اثنين وعشرين كيلو متر، وهو الذي يقوم بربط غرب أسيوط بالمحافظة، ويتم العمل على تنفيذ أعمال التفجيرات للمرحلة الثانية وتبلغ تكلفة المشروع حوالي تسعمائة واثنين وثلاثين مليون جنيه مصري.

وأضاف أنه من المتعين أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بغرب أسيوط في نهاية شهر ديسمبر القادم لعام 2018، وأوضح “أن العمل يواجه العديد من التحديات الكبرى حيث يتم قطع الجبال للتنفيذ.

وقد صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المهندس “عبدالمطلب ممدوح” قائلاً: جاري العمل على تنفيذ شبكات البنية الأساسية للمرحلة الأولى “أعمال طرق بطول ستين كيلو متر، وشبكة مياه بطول اثنين وخمسين كيلو متر، وشبكة ري بطول اثنين وستين كيلو متر، وشبكة صرف صحي بطول واحد وخمسين كيلو متر.

وأوضح أن هناك عدد كبير من المعدات تقوم بالعمل في المشروع يصل عددها إلى مائة وستة وسبعين معدة بالموقع في تنفيذ أعمال ردم وقطع مسارات الطرق، إلى جانب العمل على تنفيذ بئر لمد المشروع بالمياه، وكما تم اعتاد مواسير الشبكات، ويتم العمل على توريد والبدء في تنفيذ أعمال الشبكات.

وقد أضاف أنه جاري العمل على إعداد الرسومات التصميمية للخط الناقل للمياه بطول سبعة عشر كيلو متر، والعمل على إعداد التصميمات الخاصة بمحطة التقنية، والبدء في أعمال الحفر من أجل تنفيذ المحطة بطاقة إجمالية تقدر بحوالي مائة ألف متر مكعب يومياً، والمرحلة الأولى منها بطاقة عشرين ألف متر مكتب يومياً، ومن المتعين أن يتم الانتهاء من أعمال التنفيذ خلال شهر مارس لعام 2019، بتكلفة تصل إلى 1,8 مليار جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه قد تم صدور قرار من رئيس جمهورية مصر العربية تحت رقم ثمانية وسبعين لعام 2017 من أجل تخصيص مساحة تصل إلى 6006,2 فدان من أجل إقامة مدينة ناصر بغرب أسيوط، ومن المقرر أن تتضمن نحو تسعين ألف وحدة سكنية.

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