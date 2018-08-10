المالية تصدر كتاب دوري بمواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة

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قام وزير المالية، الدكتور “محمد معيط” بإصدار كتاب دوري تحت رقم مائة لعام 2018، يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية أن تقوم بصرف المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المحددة لها.

وأكد الوزير على أن يتم صرف مستحقات العاملين في اليوم السابق لتلك المواعيد في حال ما إذا تعارضت مع عطلات أو إجازات رسمية للدولة المصرية، وقد شدد الكتاب الدوري الصادر عن وزير المالية على تنفيذ وإعمال أحكام المنشور رقم ثلاثة لعام 2018، والالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من يوم الخامس والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر.

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وأوضح الكتاب الدوري أنه سوف يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي، ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية الواجب نفاذها، وإي مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة تسعة وستين من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم واحد وثمانين لعام 2016، ويتم صرفها وقت وردها للوحدة الحسابية.

وقد شدد وزير المالية قائلاً: يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين لديها في المواعيد المحددة، وأكد: أنه في حال مخالفة ذلك تتعرض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية.

وقد طالب وزير المالية من المسؤولين الماليين بالجهاز الإدارية بالدولة المصرية وكذلك طالب من وحدات الإدارة المحلية في مختلف محافظات الدولية المصرية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة، ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة.

ويجدر هنا الإشارة على أن وزارة المالية قد قامت خلال وقت سابق بإصدار كتابين دوريين تحت رقم خمسة وثمانين لعام 2016، وكتاب دوري برقم خمسة لعام 2017 خاصين باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط وترشيد الإنفاق العام، وإحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون داخل الدولة المصرية.

كما شدد أيضًا على العمل على تفعيل برامج الرقابة المميكنة، والعمل على ربط صرف مستحقات العاملين داخل الدولة المصرية بمنظومة التحصيل والدفع الإلكتروني.

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