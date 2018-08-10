تصريحات هامة حول موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2018

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موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2018، أعلنت وزارة المالية في كتابها الدوري الذي تم إصداره اليوم الموافق الجمعة العاشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 تحت رقم واحد وستين لعام 2018، والخاص بشأن صرف المرتبات وأجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدول المصرية.

موعد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2018

وقد تضمن الكتاب الدولي أن يتم صرف الأجور و المرتبات لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية عن شهري أغسطس، وشهر سبتمبر للعام الجاري، حيث تضمن صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر أغسطس لعام 2016، وصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس الموافق العشرين من شهر سبتمبر لعام 2018، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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كما طالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسؤولين في الإدارات المالية في الجهاز الإداري للدولة المصرية والوحدات المحلية وأجهزة وهيئات الدولة المستقبلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، كما طالبت أيضا المراقبين الماليين بالوزارة، ومديري الحسابات والهيئات العامة والوكلاء بضرورة الالتزام بتلك التعليمات.

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