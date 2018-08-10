أمريكا تفرض رسوم إضافية على واردات تركيا من الصلب والألومنيوم

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أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليوم الموافق الجمعة العاشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 عن زيادة الرسوم المفروضة على الواردات التركية بحيث يصبح رسم استيراد الألومنيوم بنسبة عشرين في المئة، ورسم استيراد الصلب مع تصاعد حد التوترات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتعود الخلافات الدبلوماسية بين الدولة التركية والولايات المتحدة الأمريكية بسبب احتجاز تركيا لقس أمريكي، وأثناء كلمة للرئيس التركي أعلن فيها عن حض الاتراك على دعم العملة التركية “الليرة”.

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وقد أعلن الرئيس الأمريكي في تغريده له عبر موقع تويتر صباح اليوم جاء فيها التالي “أصدرت للتو أمراً بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم الليرة التركية تراجعاً سريعاً أمام دولارنا القوى جداَّ”.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال تغريدته “رسوم الألومنيوم سوف تصبح عشرين في المئة، ورسوم الصلب خمسين في المئة، وعلاقاتنا مع تركيا لست جيدة حالياً!”، وقد واصلت الليرة التركية تدهورها أثناء خطاب الرئيس التركي ليتخطى عتبة ستة ليرات.

وقد تم تداول الليرة التركية اليوم في حوالي 6,1 ليرة مقابل العملة الأمريكية الدولار في وقت تنتظره الأسواق المالية تدابير شديد من أجل دعم العملة التركية.

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