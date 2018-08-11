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الليرة التركية تحصل على لقب أسوأ عملة في العالم خلال 2018، حسب التصريحات التي أعلنتها الصحيفة البريطانية “فايننشال تايمز “، وقد تجاوزت العملة التركية بذلك عملة “البيزو” الأرجنتينية.

وقد سجلت الليرة التركية لقب “أسوأ عملة في العالم خلال عام 2018″، تتجاوز عملة البيزو، حيث شهدت العملة التركية انهيارات متتالية خلال العام الجاري في قيمتها مقابل “سلة النقد الأجنبي”.

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وقد شهدت العملة التركية خلال تعامل أمس الجمعة أسوأ هبوط في تاريخها حيث سجلت الليرة التركية مقابل الدولار 5,73 ليرة لكل دولار أمريكي في تعاملات يوم الخميس، وفي تعاملات الجمعة سجلت العملة التركية مقابل الدولة 6,64 ليرة، وأغلقت مسجلة 6,41 ليرة لكل دولار.

وقد أعلنت صحيفة “فايننشال تايمز” في عددها الصادر اليوم “رجل تركيا القوى، يدفع الليرة للهاوية” حيث أن العملة التركية تعاني من حالة من الهبوط في الأداء منذ مطلع العام الجاري 2018.

وقد أوضحت الصحيفة البريطانية، أنه مع كل انخفاض جديد لليرة التركية زادت إمكانية حدوث أزمة في ميزان المدفوعات في البلاد، وإمكانية في انهيار القطاع المصرفي للبلاد.

ولم يستطيع البنك المركزي في تركيا أن ينقذ عملة بلاده ووقف عاجزاً أمام ما تشهده الليرة التركية في “أسواق الصرافة المحلية” كما فقدت البنوك والأسواق المالية التركية السيطرة على هبوط أسعار صرف الليرة.

وخلال تعاملات يوم الجمعة، أعلنت البنوك التركية عن وقف عمليات تحويل النقد، وتصريف أموال العملاء بعد الانهيار الحاد الذي شهدته الليرة التركية، وأعلن المتعاملون “إن بعض فروع البنوك العاملة في تركيا قد رفضت القيام بعمليات تصريف الأموال من الليرة إلى العملاء الأجنبية الأخرى مثل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والعملة الامريكية “الدولار”.

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