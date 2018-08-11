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الاتصالات تطرح حوافز جديدة لجذب المستثمرين للمناطق التكنولوجية، حيث قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور “عمرو طلعت” بزيارة تفقدية إلى المنطقة التكنولوجية القائمة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقد استهل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الزيارة بتفقد سير العمل في عمليات تطوير وتجهيز المباني، في إطار سعي الوزارة لتسكين الشركات بها، ومتابعة العمل في مباني تلك الشركات.

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كما قام الوزير بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطن المصري، وقد أكد الدكتور عمرو طلعت على ضرورة أن يتم توفير خطوط النقل للعاملين في “المنطقة التكنولوجية والزائرين” وذلك بالتعاون مع المسؤولين في محافظة المنوفية.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات تقام على مساحة خمسين فدان، وتضمن العديد من الأنشطة التي تتضمن مجالات صناعة التعهيد، وتصنيع وتصميم الإلكترونيات، وصناعة التعهيد، ومعامل التميز والتطوير، ومراكز تقديم خدمات التعليم، وبناء القدرات.

كما سوف يتم إقامة مركز لخدمة المواطنين بالمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمارات العالمية والمحلية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من المدن التالية “مدينة السادات، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة برج العرب بمحافظة المنوفية، ومدينة بني سويف الجديدة”.

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