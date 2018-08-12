بسبب الحرب التجارية المرتقبة.. الصين تصدر قرارات هامة للبنوك وشركات التأمين

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أعلنت لجنة التنظيم المصرفي والتأميني في الدولة الصينية أنها قد حثت البنوك وكذلك شركات التأمين للعمل على زيادة التمويل من أجل تلبية الطلب على تمويل الاقتصاد الحقيقي.

وقد أوضحت البيانات الأولية أن قيمة قروض اليوان الجديدة خلال شهر يوليو السابق لعام 2018، قد سجلت 1,45 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي مائتين واثنى عشر مليار دولار أمريكي بزيادة تقدر بحوالي 623,7 مليار يوان عن نفس الفترة خلال العام السابق 2017 حسب ما أعلن عنه البيان الصادر عن الموقع الإلكتروني للجنة الصينية.

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وقد أوضح أيضًا تقرير لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصيني، إن اللجنة قد أصدرت تعليمات إلى جميع المؤسسات التأمينية والمصرفية من أجل التواصل إلى فهم دقيق للعلاقات بين تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء المخاطر.

وحثت اللجنة الصينية جميع المؤسسات على الاستفادة التامة من الظروف المتاحة خلال الوقت الراهن ومنها توفير السيولة المالية إلى جانب خفض تكلفة التمويل، ورفع دعمها التمويلي للاقتصاد الحقيقي.

وقد حثت الدولة الصينية على تعزيز اقتصادها خلال الوقت الراهن، حيث أنه من المتوقع أن تهبط حجم التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب التجارية المرتقبة بين البلدين.

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