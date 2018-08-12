قرار مهم من «الضرائب العقارية» بشأن سداد ضريبة السكن الخاص

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أعلنت مصلحة الضرائب العقارية ، برئاسة الدكتورة سامية حسين ، أنها أصدرت كتابا دوريا ، وزّعته على المأموريات الضريبية كافة ، بهدف تنظيم إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية ، للتيسير على المجتمع الضريبي ، وكذلك توضيح شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة للوحدات السكنية.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أوضحت مصلحة الضرائب العقارية ، أن الكتاب الدوري الذي أصدرته ، نص على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بالضريبة ، سكنا خاصا له ولأسرته ، والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية ، عن 24 ألف جنيه سنويا ، أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ مليوني جنيه ، وذلك على أن تخضع المساكن التي تزيد عن هذه القيمة للضريبة العقارية ، وتشمل الأسرة فى هذه الحالة ، المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.

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وأضافت مصلحة الضرائب العقارية ، في بيانها الذي أصدرته صباح اليوم الأحد ، أنه حرصا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين ، وتلافيا لأي إشكاليات قد تثور بشأن هذا الملف ، فقد رؤي تنظيم إجراءات منح الإعفاء ، التي تشمل استلام المأمورية الضريبية المختصة ، لطلب الإعفاء الذي يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية ، على النماذج المعدة لهذا الغرض ، وهو نموذج 6 و6 مكرر ، متضمنة أيضا تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته ، وصورة لبطاقة الرقم القومي.

وذكر بيان مصلحة الضرائب العقارية ، أنه من أجل قبول طلب الإعفاء ، يجب تقديم المكلف بالضريبة ، صورة من عقد شراء الوحدة العقارية ، أو أي مستند يدل على ملكيته لها ، أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية ، المراد إعفاؤها من الضريبة ، أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها ، مثل إيصالات استهلاك «الكهرباء ، المياه ، والغاز الطبيعي» ، وغيرها من المستندات الدالة على ملكيته ، وإقامته في الوحدة العقارية محل الطلب.