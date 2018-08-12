البورصة تحافظ على تراجعها بانخفاض جماعي في منتصف تعاملات اليوم

منذ 35 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تحافظ على تراجعها بانخفاض جماعي في منتصف تعاملات اليوم
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفص بنسبة 0.80% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.01% ، وكذلم انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.06%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.28% ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.32% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط هو الآخر بنسبة 0.42%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت في الأسبوع الماضي ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.31% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.38% ، وكذلكرانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.53%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.08%.