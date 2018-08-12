البورصة تحافظ على تراجعها بانخفاض جماعي في منتصف تعاملات اليوم

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفص بنسبة 0.80% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.01% ، وكذلم انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.06%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.28% ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.32% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط هو الآخر بنسبة 0.42%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت في الأسبوع الماضي ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.31% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.38% ، وكذلكرانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.53%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.08%.