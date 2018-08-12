البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. وتغلق جلسة تعاملات اليوم على انخفاض جماعي

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من مؤسسات مصرية وأجنبية ، وكذلك ، تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 4.8 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 877.398 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة المصرية ، بلغ 166 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 428 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 17.1 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 88.38% من إجمالي تعاملات السوق.

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واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 5.44% من التعاملات في السوق ، بينما استحوذ العرب ، على نسبة 6.18% خلال جلسة تداول اليوم ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 76.48% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 23.51%.

صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة 31.3 مليون جنيه ، 11.9 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 15.8 مليون جنيه ، 6.5 مليون جنيه 1.9مليون جنيه ، 19 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض بنسبة 1.17% ، حيث أغلق عند مستوى 15738 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.45% ، حيث أغلق غلق عند مستوى 2605 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.69% ، حيث أغلق عند مستوى 15602 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض بنسبة 0.43% عند مستوى 750 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.72% ، حيث أغلق عند مستوى 1939 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فانخفض بنسبة 0.48% حيث وصل إلى مستوى 468 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة تعاملات اليوم الأحد ، ارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 99 شركة ، ولم تتغير مستويات أسهم 47 شركة.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفص بنسبة 0.80% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.01% ، وكذلم انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.06%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.28% ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.32% ، أما مؤشر بورصة النيل ، فهبط هو الآخر بنسبة 0.42%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت في الأسبوع الماضي ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.31% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.38% ، وكذلكرانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.53%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.08%.