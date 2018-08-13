البورصة تعاود انخفاضها في منتصف تعاملات جلسة اليوم

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شهدت البورصة المصرية ، تراجعا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.49% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.71% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.76%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

واستهلت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، وذلك بعد أن أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات أمس ، على انخفاض جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.19% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.15% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.12%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.11% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، اختتم تعاملات جلسة أمس الأحد ، على تراجع جماعي ، وذلك بعد أن اصطدم بمنطقة المقاومة 15.900 – 16.000 نقطة ، حيث أغلق عند مستوى 15.738 نقطة ، وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، بررت «مباشر» تراجع البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد ، بأن معظم الأسهم القيادية كانت تختبر مستويات مقاومة مهمة لها ، ما أدى لجني الأرباح التي حققها المستثمرون ، خلال الأسبوعين الماضيين.

وزادت شركة «مباشر» ، قائلة إن هذا التراجع ، قد يتم استغلاله في الشراء ، ما دام المؤشر يتداول أعلى مستوى 15.500 نقطة ، وذلك إن ظلت أحجام التداول منخفضة بهذا الشكل.