لليوم الثاني.. البورصة تغلق على تراجع جماعي وتراجع قيمة رأس المال بقيمة 10 مليارات جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 9.9 مليار دولار ، حيث أغلق عند مستوى 857.477 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة المصرية ، بلغ 229 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 703 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 23.2 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 77.8% من إجمالى تعاملات السوق في البورصة ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 15.79%.

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واستحوذ العرب على نسبة 6.4% ، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 34.99% من المعاملات في البورصة المصرية ، بينما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد ، وذلك بنسبة 65%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 3.8 مليون جنيه ، 20.6 مليون جنيه ، 6.7 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 17.1 مليون جنيه ، 5.6 مليون جنيه 8.4 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.38% ، حيث أغلق عند مستوى 15521 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.97% ، حيث أغلق عند مستوى 2553 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 2.11% ، حيث أغلق عند مستوى 15273 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.67% ، حيث أغلق عند مستوى 745 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.77% ، حيث أغلق عند مستوى 1924 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ، حيث وصل إلى مستوى 467 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين في البورصة المصرية ، ارتفعت أسهم 15 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 133 شركة ، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وشهدت البورصة المصرية ، تراجعا في مؤشراتها كافة ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.49% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.71% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.76%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

واستهلت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، وذلك بعد أن أغلقت البورصة المصرية جلسة تداولات أمس ، على انخفاض جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.19% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.15% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.12%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.11% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، اختتم تعاملات جلسة أمس الأحد ، على تراجع جماعي ، وذلك بعد أن اصطدم بمنطقة المقاومة 15.900 – 16.000 نقطة ، حيث أغلق عند مستوى 15.738 نقطة ، وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، بررت «مباشر» تراجع البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد ، بأن معظم الأسهم القيادية كانت تختبر مستويات مقاومة مهمة لها ، ما أدى لجني الأرباح التي حققها المستثمرون ، خلال الأسبوعين الماضيين.

وزادت شركة «مباشر» ، قائلة إن هذا التراجع ، قد يتم استغلاله في الشراء ، ما دام المؤشر يتداول أعلى مستوى 15.500 نقطة ، وذلك إن ظلت أحجام التداول منخفضة بهذا الشكل.