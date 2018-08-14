آلية جديدة بالبورصة المصرية وردود أفعال خبراء المال عليها

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إلية جديدة بالبورصة المصرية سوف يتم إدراجها ومنها استحداث علامة عشرية جديدة في أسعار الأسهم لتصبح ثلاثة جنيهات، والتعامل سوف يكون بالمليم في بعض الأسهم، وقد علق عدد من خبراء أسواق المال على تلك الإجراءات والآليات الجديدة بالبورصة المصرية.

وقد أعلن خبراء أسواق المال على أهمية الآلية الجديدة التي قد تم إقرارها والتعامل بها في سوق المال المصري والخاصة بالعمل على إدراج أنظمة جديدة متعلقة باستحداث “علامة عشرية جديدة في أسعار الأسهم” لتصبح ثلاثة جنيهات بدلاً من اثنين جنيه على الأسهم التي تقل قيمتها في البورصة المصرية عن اثنين جنيه أو اثنين دولار للسهم الواحد.

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كما أقرت البورصة المصرية التعامل بالمليم في بعض الأسهم كما هو متبع في بعض الأسواق المالية المتقدمة والناشئة، وأكد خبراء الأسواق المالية، أن تلك الإجراءات والآليات الجديدة سوف تنعكس بشكل إيجابي على آداء سوق المال المصري.

وقد أعلن رئيس قطاع الرقابة على التداول في سوق المال المصري “أحمد عبدالرحمن” قائلاً: أن السبب الأساسي وراء خلق الآلية الجديدة يتمثل في قواعد التداول الحالية، والتي يمكن من خلالها رفع أو خفض أسعار الأسهم لنسب تتخطى الأسعار المعمول بها حالياً، وهو ما يخالف قواعد البورصة.

وأشار إلى أن وحدة التداول الجديدة، مضيفًا أنها سوف تساهم في مرونة السوق دون إعاقة حركة التداولات، وأوضح أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة مساحة لزيادة التعاملات بالسوق المصري.

وأوضح أنه من ضمن خطة سوق المال المصري تشمل مراجعة لنظام الجديد كل ستة أشهر، وتلك الآلية المعمول بها في عمليات المراجعة الدورية التي تعلنها البورصة كل ستة أشهر.

وأعلن خبير الأسواق المالية “مصطفى نور الدين” إن قرار البورصة المصرية باستخدام علامة عشرية ثالثة في أسعار الأسهم الأقل من جنيهين أو دولارين يعمل على تعزيز نشاط الأسهم الصغيرة.

وأكد أن السوق المصري متعطش من أجل تنشيط التداول، وخصوصاً أن هذه الإجراءات يعمل بها بشكل فعلي في الأسواق المالية العالمية.

وأكد أن القرار يتيح الفرصة من أجل زيادة عمليات التداول، ورفع أحجام تداول السوق، والنظر للأسهم الأقل من اثنين جنيه، واثني دولار، وليس الاهتمام فقط بالأسهم القيادية.

وقد طالب الخبير بأن يتم إدراج المزيد من الإجراءات التنشيطية والتحفيزية، من أجل تنمية أحجام التداول، ورفع مستوى السوق وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، وخصوصاً إننا في انتظار طروحات سوف تكون لها مردود جيد على البورصة المصرية.

وقد أعلن مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية “محمد رضوان” قائلاً: إن استحداث سوق المال المصري العلامة العشرية الجديدة وثالثة في أسعار الأسهم الأقل من جنيهين ودولارين يمثل محاكاة للأسواق العالمية.

وأشار إلى الأسواق العالمية قائلًا أنها تحسب أسعار الأسهم حتى أربعة أرقام عشرية، وإن قرار استحداث علامة عشرية ثلاثة في أسعار الأسهم في السوق المصري سوف يعزز الشفافية داخل السوق المصري، وخصوصاً على مستوى أسعار الأسهم.

وتابع إن قرار سوق المال لن يؤثر على حجم السيولة أو على أحجام التداول، ولكنه سوف يعمل على تعزيز من ثقة المستثمرين في آليات تسعير الأسهم داخل السوق المصري، وخصوصاً المستثمرين الأجانب، وقد أوضح أن البورصات العالمية والأجنبية سوف تلتزم بآليات تسعير الأسهم لتصل إلى أربعة أسهم عشرية.

صرح رئيس قطاع الرقابة على التداول في البورصة المصرية “أحمد عبدالرحمن” إن العمل بالأنظمة الجديدة المتعلقة باستحداث علامة عشرية جديدة في أسعار الأسهم، معمول بها في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأضاف أن السبب الرئيسي وراء خلق الآليات والنظام الجديدة تتمثل في قواعد التداول الحالية، والتي يمكن من خلالها العمل على رفع أو خفض أسعار الأسهم لنسب تتخطى الأسعار المعمول بها حالياً، وهذا ما يخالف قواعد البورصة.

وأوضح أن وحدة التداول الجديدة سوف تساهم في مرونة السوق دون إعاقة حركة التداولات، وإن الآلية الجديدة سوف تهدف إلى إتاحة مساحة لزيادة التعاملات في السوق.

وأوضح أنه من ضمن خطة البورصة المصرية تتضمن مراجعة لنظام جديد كل ستة أشهر، وتلك الآلية المعمول بها في عمليات المراجعة الدورية التي تعلنها البورصة كل ستة أشهر.

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