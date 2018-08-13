اسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى لها منذ 17 شهراً

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سجلت أسعار الذهب أقل مستوى لها في سبعة عشر شهراً اليوم الاثنين الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، حيث خسر الذهب لصالح “سندات الخزانة الأمريكية والعملة الأمريكية” مع بحث المستثمرين عن ملاذ يعد آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار العملة التركية “الليرة”.

وفي معظم الأوقات يلجأ المستثمرين إلى الذهب كوسيلة من أجل الاحتفاظ بقيمة أصولهم في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومن أجل مواجهة التضخم الاقتصادي، لكنه لجئوا إلى العملة الأمريكية تاركين المعدن الأصفر يعاني من خسائر فادحة.

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وقد سجل المعدن الأصفر خلال معاملاته الفورية حوالي 0,8% مسجلاً 1201,54 دولار للأوقية الواحدة، ليسجل بذلك أقل مستوى له منذ شهر مارس لعام 2017.

وقد انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة تصل إلى 0,83% مسجلاً 1208,60 دولار للأوقية، وتتجه أسعار البلاتين إلى أقل مستوى لها في عشرة سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الواحدة حيث سجل الذهب خلال شهر يوليو لعام 2018 بسبب وفرة في “المعروض”.

كما هبطت الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 0,3% مسجلة 15,23 للأونصة، في حين سجل البلاديوم خسارة تقدر بنسبة مئوية تصل إلى 1,87% مسجلا سعر 894,25 دولار للأوقية الواحدة.

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