تعرف على الدول التي رفعت إنتاجها النفطي بعد اتفاق «أوبك»

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ارتفعت نسبة إنتاج النفط في العالم ، وذلك بعد اتفاق دول «أوبك» بقيادة المملكة العربية السعودية ، وعدد من كبار المنتجين المستقلين بقيادة روسيا ، على تخفيف قيود خفض الإنتاج المعمول بها منذ يناير في العام الماضي 2017 ، ما أدى إلى وصول إنتاج النفط لأعلى مستوياته ، بحسب بيانات الإنتاج الشهرية لـ«أوبك» ، حيث جاءت معظم الزيادات من دول الخليج ، فضلا عن دولتي نيجيريا وروسيا.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم الدول التي زادت معدلات إنتاجها من النفط ، في العام الحالي 2018 ، والتي جاءت كالتالي:

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– 150 ألف برميل من روسيا –

بيانات وزارة الطاقة الروسية ، أظهرت أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ، ارتفع بنحو 150 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المنصرم ، عن الشهر السابق له ، لتتجاوز روسيا بذلك ، الكمية التي تعهدت بزيادتها ، وذلك بعد اجتماع منتجس النفط العالميين في العاصمة النمساوية فيينا ، في شهر يونيو المنصرم.

ألكسندر نوفاك ، وزير الطاقة الروسي ، أكد أن الزيادة في إنتاج روسيا من النفط الخام ، في شهر يوليو المنصرم ، تهدف للحفاظ على استقرار السوق العالمية ، في إطار إجراءات مشتركة لـ«أوبك» ، ودول غير أعضاء في المنظمة العالمية للنفط.

بيانات وزارة الطاقة الروسية ، أشارت إلى أن إنتاج روسيا من النفط ، ارتفع إلى 47.429 مليون طن في شهر يوليو المنصرم ، مقارنة مع 45.276 مليون برميل ، في شهر يونيو الماضي ، موضحة أن هذا يعادل 11.21 مليون برميل يوميا ارتفاعا ، من 11.06 مليون برميل يوميا في شهر يونيو السابق.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ، أن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من النفط ، ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا ، مضيفا أن «أوبك» والمنتجين المستقلين ، بقيادة المملكة العربية السعودية ، وروسيا ، سوف يجتمعون مجددا في شهر سبتمبر المقبل ، من أجل مناقشة الاتفاق الراهن.

– 100 ألف برميل من الكويت –

من جانبها ، أعلنت دولة الكويت ، زيادة مستويات إنتاجها من النفي في شهر يوليو المنصرم ، حيث أكد وزير النفط الكويتي ، أن إنتاج بلاده يبلغ حاليا 2.8 مليون برميل يوميا ، ما يمثل زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا ، عن متوسط الإنتاج في شهر يونيو السابق.

وأوضح وزير النفط الكويتي ، أن القدرة الإنتاجية لبلاده ، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ، تبلغ حاليا نحو 3.1 مليون برميل من الخام يوميا.

– 90 ألف برميل من السعودية والإمارات –

رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة ، نسبة إنتاجها من النفط ، بنحو 40 ألف برميل يوميا ، بينما زادت معدلات إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية ، خلال شهر يوليو المنصرم ، نحو 50 ألف برميل يوميا عن مستوى شهر يونيو المعدل ، وذلك بعد ارتفاع استهلاك الخام المحلي في مصافي التكرير ومحطات الكهرباء ، أما الصادرات فبقيت قرب معدلات شهر يونيو المنصرم ، حيث وصلت إلى 10.60 مليون برميل يوميا ، مقتربا من مستوى قياسى مرتفع.

– 22 ألف برميل زيادة في صادرات العراق –

وزارة النفط العراقية ، أكدت أن صادرات الخام من الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج ، بلغت 3.543 مليون برميل يوميا في المتوسط ، خلال شهر يوليو ، كما زادت قليلا عن متوسط شهر يونيو ، حيث صدّر العراق 3.521 مليون برميل يوميا من النفط الخام ، في شهر يونيو الماضي ، بزيادة تصل إلى 22 ألف برميل ، عن مستويات الشهر السابق له.

– 50 ألف برميل زيادة في إنتاج نيجيريا –

رفعت نيجيريا إنتاجها من النفط ، وهي عضوا في منظمة «أوبك» ، لكنها لا تخضع لقيود اتفاق خفض الإنتاج مع ليبيا ، حيث قدّرت الزيادة بنحو 50 ألف برميل يوميا.

– فنزويلا وليبيا وإيران تراجعات كبيرة –

رغم ارتفاع إنتاج بعض الدول ، شهدت دول أخرى ، تراجعا في إنتاجها النفطي ، مثل فنزويلا وليبيا وأنجولا ، فضلا عن إيران ، التي انخفض إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يوميا ، كما تراجعت الصادرات الإيرانية ، في ظل عزوف الشركات عن شراء نفط إيران ، بعد تجدد العقوبات الأمريكية عليها.

وفي ليبيا ، تراجع إنتاج النفط الذي ما زال متقلبا بسبب الاضطرابات ، كما استأنفت حقول في شرق البلاد إنتاجها ، وذلك بعد انتهاء مواجهة مسلحة في مرافئ التصدير ، لكن الإنتاج توقف في منتصف الشهر في الشرارة ، وهي واحدة من أكبر حقول النفط الليبية.

وكذلك ، انخفض إنتاج فنزويلا من النفط ، حيث تفتقر صناعة النفط هناك إلى السيولة ، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فنزويلا منذ فترة ، وانخفض كذلك في أنجولا ، وسط تراجع طبيعى في الحقول النفطية.

– 30 ألف برميل انخفاضا في الإنتاج الأمريكي –

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، أعلنت أن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ، انخفض بمقدار 30 ألف برميل يوميا ، إلى 10.44 مليون برميل يوميا ، في شهر مايو الماضي.