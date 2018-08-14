بعد تراجع حاد أمس.. البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم بارتفاع طفيف في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت البورصة المصرية أمس الإثنين ، على تراجع جماعي حاد في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.18%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجع بشكل حاد ، حيث خسر أكثر من 200 نقطة ، وأغلق قرب مستوى الدعم 15.500 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أكدت شركة «مباشر» لتداوا الأوراق المالية ، أن عدم تجاوز مستوى 16.000 نقطة ، وخسارة المؤشر نصف ما حقق خلال الأسبوعين الماضيين ، يعكس ضعف القوى الشرائية ، ورغم ذلك ، اعتبرت الشركة أن اختراق مستوى 15.080 نقطة ، أي كسر أقرب مستوى دعم حقيقي للمؤشر ، بمثابة إشارة الخروج من السوق ، حيث إن المؤشر اخترق في وقت سابق ، خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في تصحيح مايو الماضي ، بل وتم تداوله لأسبوعين أعلى هذا الاتجاه الهابط ، ما يشير إلى صحة الاختراق ، حيث إنه من المحتمل ، أن يكون هذا التراجع هو فقط إعادة اختبار لخط الاتجاه الهابط ، لذلك ينصح بالتأني والخروج عند اختراق الدعم.