إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك كما أعلنها المركزي

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صرح البنك المركزي المصري اليوم عن عطلة عمل البنوك العاملة داخل السوق المصرية، وأوضح أن مدة إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1439 هـ سوف تكون لمدة أربعة أيام.

وسوف تبدأ الإجازة من يوم الاثنين الموافق العشرين من شهر أغسطس الجاري إلى يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين، وسوف يتم استئناف عمل البنوك حسب البيان الصادر عن البنك المركزي المصري يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2018.

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وقد نفى مجلس الوزراء المصري ما يتم ترديده من شائعات خلال الأيام السابقة الخاصة بزيادة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع إلى المجلس أنه يرصد تلك الشائعات ويتواصل مع الجهات المعنية من أجل معرفة حقيقة الأمور، وتحديد المعلومات الصحيحة ليتم الإعلان عنها.

وقد أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير “أشرف سلطان” أن ما يتردد حول زيادة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك غير صحيح، وإن مدة إجازة العيد هي أربعة أيام فقط.

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