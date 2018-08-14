المصرية للاتصالات WE تحقق إجمالي إيرادات بهذا القدر خلال الربع الثاني من 2018

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صرحت شركة “المصرية للاتصالات WE” اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة السابقة، والتي انتهت خلال يوم الثلاثين من شهر يونيو لعام 2018، وذلك تبعاً للقوائم المالية المجمعة والتي تم إعدادها تبعاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وقد أوضحت مؤشرات أعمال الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 عن تخطي إجمالي إيرادات الشركة المجمعة عن الفترة المالية السابقة، والتي انتهت في الثلاثين من شهر يونيو لعام 2018 عن تسجيل عشرة مليارات جنيه لأول مرة في تاريخ الشركة.

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وقد سجلت شركة WE نسبة نمو بلغت ستة عشر في المئة عن نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالزيادة المستمرة في إيرادات خدمات الإنترنت والتي سجلت نسبة مئوية تصل إلى خمسة وأربعين في المئة وخصوصاً الإنترنت فائق السرعة الأرضي.

وقد أوضحت المؤشرات، أن الشركة المصرية للاتصالات قد حققت إيرادات للهاتف المحمول نسبة ذات رقم أحادي مرتفع من مجموع إيرادات أعمال التجزئة مما يوضح جهود إدارة الشركة وقدرتها على تحقيق النجاح والعمل على بناء قاعدة جيدة من عملاء الهاتف المحمول تحقق إيرادات واضحة وملموسة بالنسبة إلى الشركة.

وقد حقق شركة الاتصالات المصرية نمو في عدد العملاء على مستوى جميع الخدمات المقدمة من قبل الشركة سواء في التليفون الثابت بزيادة تقدر بحوالي أحد عشر في المئة، مما يعد نقطة تحول حيث عادت أعداد مشتركي التليفون الثابت للزيادة مرة ثانية بسبب نمو عدد عملاء “الإنترنت فائق السرعة الأراضي” والذي حقق نسبة نمو تقدر بحوالي سبعة وعشرين في المئة.

وقد سجل عدد المشتركين الجدد في خدمات الهاتف المحمول حوالي مليون عميل منذ بداية عام 2018، ليصل إجمالي عدد المشتركين حوالي 3,3 مليون عميل، وقد حقق إجمالي الربح التشغيلي للشركة نمو يقدر بحوالي أحد عشر في المئة، عن نفس الفترة من العام السابق 2017.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في النفقات الرأسمالية للشركة والتي انعكست بشكل مباشر على زيادة في “مصروف الاهلاك” بنسبة تقدر بحوالي ثلاثة وعشرين في المئة، وتكلفة الرخصة التي أدت إلى زيادة كبيرة في مصروف الاستهلاك.

وقد سجلت صافي أرباح الشركة بعد الضرائب حوالي 2,1 مليار جنيه مصري، بنسبة انخفاض تقدر بحوالي ثمانية عشر في المئة، بسبب تراجع في إيرادات الاستثمار من شركة فودافون، ومتأثرة بالزيادة في المصروفات التمويلية، كما تأثر صافي ربح النصف الأول من عام 2018 بالسلب على نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري والتي سجلت صافي ربح في الربع الثاني بنسبة تقدر بحوالي أربعة في المئة مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2017.

وقد سجلت النفقات الرأسمالية لشركة الاتصالات المصرية حوالي 1,7 مليار جنيه مصري، بما يمثل نسبة سبعة عشر في المئة من إجمالي إيرادات الشركة، وقد أعلن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE المهندس “أحمد البحيري” قائلاً: أن الشركة استطاعت الحفاظ على قيمة صافي الربح مقارنة بالعام السابق 2017.

وأضاف قائلاً: إن الشركة قد استطاعت تحقيق زيادة طفيفة قدرها أربعة في المئة خلال الربع الثاني من عام 2018، وهو ما يرجع إلى جهود الشركة في تنفيذ الاستراتيجية طويل المدى الموضوعة منذ بداية العام الجاري.

وأكد قائلاً: ذلك من أجل تحقيق أداء تشغيلي فعالي يتغلب على التحديات الناجمة من زيادة التكاليف التسويقية للمنتجات الجديدة، وأثر النفقات الرأسمالية على قيمة الإهلاك، وارتفاع تكليفة الاقتراض، وأنني سعيد جداَّ لما حققناه من نسبة النمو في الربح التشغيلي خلال هذا الربع والتي سجلت حوالي ستة وعشرين في المئة، مقارنة بالعام السابق مما كان له دور في تحييد الأثر السلبي على صافي الربح الناتج من كوننا في بداية مرحلة استثمار جديدة.

وأكد أن استراتيجيتنا تعتمد على الاستثمار المرتكز على تحقيق أهداف الشركة والدولة معاً، حيث ينصب تركيز على تحقيق عدد من المحاور تتمثل في توظيف إطلاق خدمات المحمول التي تم إطلاقها حديثاً لتعظيم النمو في إيرادات أعمال التجزئة.

وأكد أن تطوير البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة في جمهورية مصر العربية حقق زيادة في الإيرادات ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك التوسع في شبكة الكوابل الدولية بهدف تحقيق رؤيتنا لتحول مصر إلى ممر رقمي.

وأشار أن سياستنا الاستثمارية الطموحة على الرغم من كونها طويلة الأجل إلا أنها قد أظهرت نتائج فعلية خلال النصف الأول من عام 2018 بزيادة تقدر بحوالي أحد عشر في المئة في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق مما يعد إنجازاً في تلك المرحلة الحرجة في تاريخ الشركة.

وأعرب عن فخره بما تحقق حيث أن هناك عبء واقع على صافي الربح والذي يعد نتيجة متوقعة في استراتيجية شركة WE الاستثمارية وبسبب طبيعة المناخ الاقتصادي ذو الفائدة المرتفعة.

وأشار قائلاً: إن الأحداث خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، تعكس جهودنا لتحقيق استراتيجيتنا فعلي صعيد أعمال التجزئة، قد قامت الشركة بإطلاق خدمتين جديدتين هما نظام الفاتورة للتليفون المحمول “انديجو”، وكذلك إعادة إطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابت WE Internet، وكلا من المنتجين يستهدف زيادة نصيب الشركة من إجمالي ما ينفقه العملاء على خدمات الاتصالات.

وأشار على صعيد أعمال الجملة فقد قامت شركة we بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تأمين الإيرادات الحالية، وتحسين وضعنا في سوق المحمول، حيث استطعنا تعديل اتفاقية التجوال المحلى مع شركة اتصالات مصري، وكذلك تحقيق إطار محاسبي لأسعار إنهاء المكالمات غير متماثل من خلال اتفاقية تجارية مع شركة اتصالات مصر، وشركة أورانج.

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