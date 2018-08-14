«الإسكان» تعلن مواعيد استلام وحدات «دار مصر» في مدينة دمياط الجديدة (تفاصيل)

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أعلن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تسليم 504 وحدات «21 عمارة» ، في الموقع رقم 2 ، بالمجاورة رقم 34 في الحي السادس ، ضمن مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط.

رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، المهندس محمد السيد مصطفى رجب ، قال إن جهاز مدينة دمياط الجديدة ، أعد برنامجا زمنيا لتسليم الوحدات ، في الفترة من 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، وحتى 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان «فرع دمياط» ، من أجب استكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها.

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وأضاف المهندس محمد السيد مصطفى رجب ، أنه سوف يتم تسليم وحدات العمارة رقم 102 ، يوم الأحد الموافق 16 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 75 ، يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 86 ، يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 94 ، يوم الأربعاء الموافق 19 سبتمبر من العام الحالي 2018.

وزاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، قائلا إنه تم تخصيص يوم الخميس ، الموافق 20 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، لمن تخلف عن الاستلام في تلك العمارات ، على أن يتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 ، يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 98 ، يوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 99 ، يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 100 ، يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018.

ولفت المهندس محمد السيد مصطفى رجب ، إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس ، الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، لمن تخلف عن الاستلام في تلك العمارات ، وسوف يتم تسليم وحدات العمارة رقم 101 ، يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 103 ، يوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 104 ، يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 105 ، يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وتم تخصيص يوم الخميس ، الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لمن تخلف عن الاستلام في تلك العمارات.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، قائلا إنه سوف يتم تسليم وحدات العمارة رقم 106 ، يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 107 ، يوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 110 ، يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 111 ، يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، فضلا عن تخصيص يوم الخميس ، الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لمن تخلف عن الاستلام في تلك العمارات.

وأوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب ، أنه سوف يتم تسليم وحدات العمارة رقم 112 ، يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 113 ، يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 114 ، يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ووحدات العمارة رقم 115 ، يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، كما تم تخصيص يوم الخميس ، الموافق 18 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لمن تخلف عن الاستلام في تلك العمارات ، على أن يتم تسليم وحدات العمارة رقم 116 ، يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018.

وفيما يخص أسلوب استلام الوحدة السكنية ، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أن المواطن الفائز بالوحدة السكنية ، عليه التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة ، لسداد المستحقات المالية على الوحدة السكنية ، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة ، يفيد بسداد المستحقات المطلوبة ، ثم التوجه نحو مقر جهاز المدينة ، لأخذ محضر الاستلام ، ويكون معه «صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة ، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان ، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك ، صورة إيصال سداد الوديعة ، صورة إيصال سداد آخر قسط».​