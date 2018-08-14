البورصة تغلق على تراجع جماعي.. ورأس مالها يقفد 7 مليارات جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، وتراجع كذلك رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 7 مليارات جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 860.489 مليار جنيه مصري.

حجم التداول على الأسهم في البورصة المصرية ، بلغ 135 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 717 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 19 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين ، نسبة 65.52% من إجمالي تعاملات السوق ، واستحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 29.22%.

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واستحوذ العرب على نسبة 5.36% ، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 56.73% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 43.26%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 42.3 مليون جنيه ، 3.6 مليون جنيه ، 131 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية ، نحو الشراء ، وذلك بقيمة 313 ألف جنيه ، 175.1 مليون جنيه 1.6 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 1.06% ، حيث أغلق عند مستوى 15356 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.03% ، حيث أغلق عند مستوى 2527 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.52% ، حيث أغلق عند مستوى 15041 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.26% ، عند مستوى 743 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.71% ، حيث أغلق عند مستوى 1911 نقطة ، بينما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة في البورصة المصرية ، بينما هوت أسهم 101 شركة ، ولم تتغير مستويات 43 شركة وظلت كما هي.

وفي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء ، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، جلسة منتصف الأسبوع ، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث ارتفع بنسبة ضئيلة ، وذلك بفعل عمليات بيع ، أجراها متعاملين عرب ، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» ، تراجع خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، بنسبة 0.17% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.05% ، وانخفض كذلك مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.19%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع بنسبة 0.05% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.17% ، وكذلك ، انخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع طفيف في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت البورصة المصرية أمس الإثنين ، على تراجع جماعي حاد في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء ، بنسبة 0.04% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.01% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.18%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.05% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.04%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، تراجع بشكل حاد ، حيث خسر أكثر من 200 نقطة ، وأغلق قرب مستوى الدعم 15.500 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أكدت شركة «مباشر» لتداوا الأوراق المالية ، أن عدم تجاوز مستوى 16.000 نقطة ، وخسارة المؤشر نصف ما حقق خلال الأسبوعين الماضيين ، يعكس ضعف القوى الشرائية ، ورغم ذلك ، اعتبرت الشركة أن اختراق مستوى 15.080 نقطة ، أي كسر أقرب مستوى دعم حقيقي للمؤشر ، بمثابة إشارة الخروج من السوق ، حيث إن المؤشر اخترق في وقت سابق ، خط الاتجاه الهابط ، الذي بدأ في تصحيح مايو الماضي ، بل وتم تداوله لأسبوعين أعلى هذا الاتجاه الهابط ، ما يشير إلى صحة الاختراق ، حيث إنه من المحتمل ، أن يكون هذا التراجع هو فقط إعادة اختبار لخط الاتجاه الهابط ، لذلك ينصح بالتأني والخروج عند اختراق الدعم.