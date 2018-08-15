بعد سلسلة تراجعات.. البورصة تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد سلسلة تراجعات شهدتها منذ بداية الأسبوع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في بداية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.28% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.