البورصة تتخلى عن ارتفاعها وتهبط في منتصف تعاملات جلسة اليوم

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بفعل مبيعات العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض في منتصف جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.28% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.20% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.53%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.34% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.23%.

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وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد سلسلة تراجعات شهدتها منذ بداية الأسبوع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في بداية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.28% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.