معدلات البطالة تنخفض في مصر بهذا القدر خلال الربع الثاني من 2018

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صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدلات البطالة داخل جمهورية مصر العربية قد انخفضت إلى 9,9% في الربع الثاني من العام الحالي 2018 مقابل نسبة مئوية تصل إلى 11,98% خلال عام 2017.

وقد سجلت معدلات البطالة في الدولة المصرية خلال الربع الأول من عام 2018 حوالي 10,6%، وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صادر عنه اليوم إن عدد العاطلين عن العمل في الدولة المصرية قد سجل حوالي 2,875 مليون في الربع الثاني من العام الجاري.

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وأضاف التقرير، أن تلك النسبة تأتي بانخفاض نسبة البطالة عن العام السابق 2017 بحوالي ستمائة وواحد وعشرين ألف بتراجع عدد مائتين وتسعة عشر ألفاً عن الربع الأول من العام الجاري 2018.

وأوضحت البيانات، إن حجم قوة العمل قد سجلت حوالي 29,036 مليون مواطن مصري، بانخفاض مائة وسبعة وأربعين ألفاً عن الربع المماثل من العام السابق 2017، وبتراجع قدره مائة وخمسين ألفاً عن الربع الأول من عام 2018.

وتنخفض معدلات البطالة على نحو مطرد خلال الأشهر السابقة في ظل قيام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، وتقوم الدولة المصرية بالعديد من المشروعات القومية الكبرى التي تحتاج إلى قوى عاملة ومنها أنفاق قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والطريق الجديد.

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