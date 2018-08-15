البورصة تختتم جلسة اليوم بتراجع جماعي.. ورأس المال يرتفع بنسبة ضئيلة

منذ 45 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تختتم جلسة اليوم بتراجع جماعي.. ورأس المال يرتفع بنسبة ضئيلة
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، عدا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، الذي استقر عند 15357 نقطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 51 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 860.540 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 175 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 628 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 18.9 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.16% ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 27%.

واستحوذ العرب على نسبة 5.84% ، خلال جلسة تداول اليوم ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 47.23% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 52.76%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه ، 2.8 مليون جنيه ، 1.4 مليون جنيه ، 64.8 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 78.5 مليون جنيه ، 2.9 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض عند مستوى 15357 نقطة ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 2525 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.40% ، حيث أغلق عند مستوى 14981 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض بنسبة 0.46% ، عند مستوى 740 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ، حيث أغلق عند مستوى 1904 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 73 شركة ، ولم تتغير مستويات 47 شركة ، وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تراجعت البورصة المصرية بفعل مبيعات العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.
مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض في منتصف جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.28% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.20% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.53%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.34% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.23%.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد سلسلة تراجعات شهدتها منذ بداية الأسبوع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في بداية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.28% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.