البورصة تختتم جلسة اليوم بتراجع جماعي.. ورأس المال يرتفع بنسبة ضئيلة

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اختتمت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، عدا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، الذي استقر عند 15357 نقطة ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين أجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية ، بقيمة 51 مليون جنيه ، حيث أغلق عند مستوى ، 860.540 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 175 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 628 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 18.9 ألف عملية ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.16% ، من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب ، على نسبة 27%.

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واستحوذ العرب على نسبة 5.84% ، خلال جلسة تداول اليوم ، بينما استحوذت المؤسسات على نسبة 47.23% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 52.76%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 12.4 مليون جنيه ، 2.8 مليون جنيه ، 1.4 مليون جنيه ، 64.8 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 78.5 مليون جنيه ، 2.9 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض عند مستوى 15357 نقطة ، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.08% ، حيث أغلق عند مستوى 2525 نقطة ، وكذلك ، هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.40% ، حيث أغلق عند مستوى 14981 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فانخفض بنسبة 0.46% ، عند مستوى 740 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ، حيث أغلق عند مستوى 1904 نقطة ، وكذلك ، انخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ، حيث وصل إلى مستوى 465 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 73 شركة ، ولم تتغير مستويات 47 شركة ، وظلت ثابتة كما هي.

وفي منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تراجعت البورصة المصرية بفعل مبيعات العرب والأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» انخفض في منتصف جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.28% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.20% ، وكذلك ، انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.53%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.34% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ، وذلك بنسبة 0.23%.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 15 أغسطس من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد سلسلة تراجعات شهدتها منذ بداية الأسبوع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع في بداية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، بنسبة 0.09% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.28% ، وكذلك ، قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.01% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.