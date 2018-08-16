الإسكان: سيتم طرح وحدات سكنية بمشروع دار مصر خلال شهرين

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أعلن نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، المهندس “خالد عباس” والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قائلاً: أن المرحلة الثلاثة من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر سوف يتم طرحها خلال شهرين.

وأضاف قائلاً: إن عدد الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها نحو خمسة عشر ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من مائة متر مربع وتصل إلى مائة وخمسين متر مربع في سبع مدن جديدة.

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وأكد أن تلك المدن السبعة هي “مدينة بدر، والشيخ زايد، أكتوبر، ومدينة المنيا الجديدة، مدينة بدر، ومدينة العبور، ومدينة الشروق، والقاهرة الجديدة”، وتابع أنه جاري العمل على الانتهاء من تحديد الشروط الخاصة بالطرح، وإدراج التقدير النهائي للأسعار في خطوة تمهيدية من أجل طرحها للحجز إلى جميع المواطنين خلال الربع الأخير من العام الحالي 2018.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية من المشروع قد شهدت إقبال كبير من المواطنين، وتم تسليم نسبة كبيرة مهما، وأشار أن نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة متقدمة للغاية ، وتتجاوز نسبة الستين في المئة في أغلب المدن الجديدة.

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