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حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث أنه من المتعارف مع اقتراب حلول فترة عيد الأضحى المبارك، يزيد إقبال المواطنين في جمهورية مصر العربية على استخدام قطارات هيئة سكك حديد مصر، والتي تعمل على توفير عناء السفر عن المواطنين إلى جانب أسعار التذاكر المخفضة للقطارات عن أي وسيلة نقل أخرى.

ويزيد الإقبال على السفر بين محافظات شمال مصر إلى محافظة جنوب مصر “الصعيد”، ويسعى الجميع عدد كبير من جموع المواطنين إلى قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك في القرى والمحافظات مع الأهل والأقارب والأحباب.

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وقد تردد العديد من الأنباء عن زيادة أسعار تذاكر القطارات قبيل اقتراب فترة عيد الأضحى المبارك، وقد نفى رئيس هيئة سكك حديد مصر تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقد أعلن عن رده على تلك الأنباء عبر مكالمة هاتفية له عبر قناة سي بي سي الفضائية، حيث نفى رئيس هيئة سكك حديد مصر الأنباء التي تتردد عن زيادة أسعار تذاكر القطارات، وأكد عن عدم إدراج أي زيادة على أسعار التذاكر.

وأكد على سعي الهيئة على تسيير خمسة رحلات إضافية مكيفة وأخرى متميزة على خط الإسكندرية، القاهرة، وأسوان بداءً من اليوم الموافق الأحد من أجل سعي الهيئة إلى تخفيف الزحام الشديد مع زيادة الإقبال على القطارات.

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