قرار هام من البنوك المصرية خلال فترة عيد الأضحى المبارك

Advertisements

قرار هام تم اتخاذه من قبل البنوك العاملة في السوق المصري عن رفع درجة الاستعدادات القصوى من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك، وكان من ضمن القرارات التي قامت البنوك باتخاذها هو ضخ حوالي اثنين مليار جنيه كأموال نقدية في “ماكينات الصراف الآلي”.

وتأتي تلك الخطوة من أجل تعويض إغلاق فروع البنوك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد أعلنت مصادر رسمية داخل البنوك المصرية أنه قد تقدم على فعل هذا من أجل توفير سيولة لعملاء البنوك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك”.

Advertisements

ولذلك قد قررت البنوك المصرية ضخ فئات مختلفة من العملات النقدية تتراوح ما بين عشرين جنيه، وخمسين جنيه، ومائة جنيهاً ومائتين جنيهاً، وذلك قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد أعلن البنك المركزي المصري “عن إجازة جميع العاملين والموظفين في البنوك المصرية، والتي بدأت من صباح يوم أمس الموافق الاثنين وهي وقفة عيد الأضحى المبارك، وحتى مساء يوم السبت القادم”، وهذا الأمر الذي جعل البنوك المصرية تقوم بضخ كميات كبيرة من الأموال في ماكينات الصراف الآلي، وذلك لتوفير السيولة لعملاء البنوك خلال فترة العيد.

وقد أعلن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات صحفية منذ وقت قليل حيث قال “إن ماكينات الصراف التابعة للبنك الأهلي المصري قد سجلت أكثر من ثلاثة مليون معاملة خلال الأيام السابقة، وهو رقم كبير بالمقارنة مع الأرقام التي تسجلها الماكينات في الأيام العادية”.

أقرا المزيد اسعار العملات والذهب اليوم الإثنين 20 أغسطس 2018 في مصر