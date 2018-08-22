لهذا السبب .. جددت وزارة التجارة الرسوم المفروضة على الأسماك للمرة الثانية

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قامت وزارة التجارة والصناعة للمرة الثانية بفرض رسم صادر عن طن السمك، ووصلت قيمة الرسم إلى 12 ألف جنيه، بحيث يستمر لمدة عام وتكون نهاية الرسم في أغسطس 2019، ويأتي هذا لمنع الاختناقات والأزمات التي تطرأت نتيجة تراجع المعروض من الأسماك في السوق.

وأضافت الوزارة أن تلك الرسوم لا يتم تطبيقها على الأسماك المصنعة، ومنها الأسماك المعلبة والمدخنة ونحو ذلك، هذا بجانب الأسماك التي يتم تصديرها للدول التابعة للاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا بسبب وجود مجموعة من القواعد التي تم وضعها والتي تسير وفقا لها تعاملات تلك الأسواق.

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الجدير بالذكر أنه لم يسبق أن فرضت الوزارة رسوم على الأسماك التي يتم تصديرها من قبل، وربما يرجع هذا إلى أن نسبة ما يتم تصديره لا يتعدى ال2.5%، ولكن اتجاه المنتجين للتصدير بعد قرار تعويم الجنيه وتراجع قيمته، قد تسبب في قلة المعروض من الأسماك الأكثر شعبية مثل البوري والبلطي في السوق.

هذا ومع قلة المعروض من الأسماك في السوق المحلية، فإن الأسعار قد ارتفعت بنسبة كبيرة تتجاوز ال50%، حيث وصل سعر السمك البلطي بعد الارتفاع إلى 40 جنيه وأكثر، بينما تجاوز سعر الكيلو من البوري بعد الارتفاع ال50 جنيه.

وخلال مؤتمر الشباب الذي تم عقده مؤخرًا في الإسماعيلية وحضره السيسي، قام بالإعلان عن قرار وقف تصدير الأسماك للخارج، بعدها قامت وزارة الصناعة والتجارة بالإعلان عن قرار الرسوم التي تم فرضها على الأسماك المصدرة، ووصلت قيمة الرسوم إلى 12 ألف جنيه للطن.

ووفقًا للتصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل السيسي خلال المؤتمر، فإن صادرات مصر من الأسماك قد ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 لتصل إلى 120 ألف طن، بعد أن كانت 40 ألف طن، ومع استمرار وجود الفجوة بين الإنتاج المحلي وبين المعروض في السوق، قامت وزارة التجارة بتجديد تلك الرسوم من جديد.

حيث تصل قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى حوالي 21.8 كجم، ويتم حتى الآن الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يزيد من العبء الموضوع على قيمة الجنيه، هذا وتراجعت قيمة صادرات الأسماك بعد تطبيق قرار الرسوم المفروضة إلى 22 ألف طن، وذلك خلال العام المالي 2017/2018.

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