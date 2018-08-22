البنك المركزي:1.2 مليار دولار حصيلة صادرات مصر في 3 شهور

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أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، سجلت زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، إذ سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.

وتعتبر الصادرات المصرية، واحدة من أهم 5 مصادر رئيسية لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى جانب السياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.

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جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، عاكفة على تنفيذ خطة لزيادة الصادرات إلى الخارج، وترشيد الاستيراد، وهو ما يعزز أرصدة العملة الصعبة لمصر، ويمكن البنك المركزى من رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة، من أرصدته الحالية البالغة أكثر من 44 مليار دولار.