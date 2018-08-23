خبيرة تقترح إنشاء مؤشرين جديدين في البورصة المصرية

Advertisements

صرحت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال وإعداد صناديق المؤشرات في أحدى الشركات الخاصة “علياء جمعة” أن البورصة المصرية تحتاج إلى مؤشرات جديدة، وخصوصاً أنه لا يوجد سوى الأسهم إلى جانب صندوق المؤشرات الذي تم استحداثه خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت “لجذب أموال جديدة يجب استحداث آليات جذب جديدة تظهر الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تلقى قبولا لدى المستثمرين الأجانب”، وأضافت “أن المستثمر الأجنبي أو الفرد لا يمكنه دراسة كل سهم على حدة واستخلاص أرقام وتوقعات مثلما تقوم بنوك الاستثمار بإعدادها”.

Advertisements

وأضافت “إن هناك مؤشرات قطاعية، لكن لا توجد عليها متابعة من المستثمرين وقد يكونون لا يعرفونها في الأساس، وهذا ما يتيح وجود عمليات تركز كبيرة في بعض الأسهم، مثل قطاع العقارات في مجموعة عقارية شهيرة بنسبة 80%، وفى البنك التجاري الدولي، ومن ثم استحداث صندوق استثمار جديد أو محفظة مالية تتطلب استحداث آليات جديدة ومؤشرات تعبر عنها”.

وأعلنت علياء جمعة عن توقعها أن يشهد السوق المصري خلال الفترة القليلة القادمة صعود كبير بدعم من الطروحات الحكومية والخاصة المستهدفة التي قد تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية وسوق المال”.

واقترحت “إن يتم إقامة مؤشر للتشييد والبناء والعقارات، حيث أنه سوف تشهد حركة خلال الفترة القادمة في ضوء استراتيجية الدولة المصرية والقطاع الخاص في التوسع العمراني، بحيث يحتوى هذا المؤشر على أسهم ذات أوزان نسبية متساوية تمنع تركز الأموال في سهم واحد أو أسهم معينة، بجانب مؤشر آخر يضم قطاع البتروكيماويات عبر منهجية جديدة”.

ورجحت علياء جمعة أن يتم إلغاء مؤشر EGX 20، و مؤشر EGX 50، وبعض من المؤشرات القطاعية عبر تغيير منهجية سوق المال المصري.

أقرا المزيد قرار جديد من وزارة المالية بشأن الإقرارات الضريبية