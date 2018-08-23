العلمين الجديدة تعلن موعد طرح وحدات الإسكان المتميز

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أعلن نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس حسام حسني قائلاً “أنه قد تم البدء في إقامة منطقة الأبراج، وتم طرحها للبيع بمساحات تبدأ من خمسة وتسعين وحتى ثلاثمائة وخمسة عشر متراً”.

وأضاف “يحيط بتلك الوحدات السكنية البحر والبحيرات، ويصل ارتفاع الأبراج إلى 42 دورا”، وأضاف “إن أول طابقين من تلك الأبراج تجاري، وبقية الطوابق مقسمة كوحدات سكنية”، وأضاف “إن هناك مناطق إسكان أخرى داخل المدينة تبدأ من مائة وخمسة وعشرين وحتى مائتين وخمسة وسبعين متراً، متاحة بأسعار مناسبة في منتصف مدينة العلمين”.

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وتابع حديثه قائلاً “سوف يتم طرح 500 وحدة سكنية تابعة للإسكان المتميز داخل المدينة نهاية شهر أغسطس عقب عيد الأضحى المبارك”، وأشار “إن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بشبكات الإنترنت “الواي فاي” بشكل مجاني”.

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