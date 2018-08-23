تراجع كبير في أداء الروبل الروسي اليوم.. تعرف على الأسباب

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واصل الروبل الروسي تراجعه بشكل كبير خلال التعاملات المالية في ختام تعاملاته اليوم، بعد أن استقر أدائه المالي خلال فترة وجيزة عندما أعلن البنك المركزي الروسي عن توقف مشتريات “الدولار” من أجل تخفيف الضغوط على الروبل الروسي الذي تضرر بشكل كبير من احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة.

وقد أعلن البنك المركزي الروسي عن وقف مشتريات “الدولار” التي استأنفها خلال الفترة الأخيرة اليوم الخميس وحتى أواخر شهر سبتمبر القادم بعد هبوط العملة الروسية في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل لعام 2014م.

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وقد أعلن المحللون في “في تي بي كابيتال” في مذكرة تم إصدارها “إن المعنويات، وخصوصاً بين المستثمرين العالمين، تظل شديدة التأثير بحديث العقوبات”، وتعززت المخاوف من العقوبات الأمريكية الجديدة بسبب أحدث التصريحات التي أعلنها أمريكي في ضوء “التحقيق” الذي يتم إجرائه من قبل المحقق الأمريكي “روبرت مولر” والخاص بتأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.

وقد تراجع الروبل الورسي حيث سجل 68,2 مقابل العملة الأمريكية الدولار بانخفاض يقدر بحوالي 0,25% عن مستواه منذ بداية جلسة تعاملات اليوم، وقد انخفض الدولار في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من سنتين عند 69,01 دولار أمريكي.

وقد ارتفع الروبل الروسي مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو بقيمة 0,2% بعد أن ارتفع في التعاملات المبكرة إلى 79,77، هو بذلك أضعف مستوى للروبل منذ شهر أبريل للعام الجاري 2018.

وقد أغلقت مؤشرات الأسهم الروسية على خسائر كبير، وأنهى مؤشر “آر تي إس للأسهم المقومة بالدولار” جلسة التداول منخفض بنسبة 0,2% عند 1043,99 نقطة في حين تراجع مؤشر “إم أو إي إكس للأسهم المقومة بالروبل الروسي” بنسبة 1,6% مسجلاً 2260,04 نقطة.

كما هبط أيضا أسهم أكبر مصرف في الدولة الروسية “سبير بنك” بنسبة 4,84%، على الرغم من إن البنك أعلن عن “أرباح صافية فصلية قياسية مرتفعة”، ومن شأن العملة الروسية أن تذكي التضخم الاقتصادي، وتعمل على تقليص النشاط الاقتصادي، ولكنه يدعم إيرادات ميزانية الدولة الروسية” حيث أن السلع الأولية تباع في الخارج بالعملة الأمريكية “الدولار”.

وقد قام السلطات الروسية بالتسليم بالفعل إلى حاجة إلى تعديل “التوقعات الاقتصادية” حيث أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن توقعها خلال الوقت الراهن “أن يبلغ متوسط سعر الروبل الروسي خلال هذا العام 2018 ما يقارب من 61,7 مقابل العملة الأمريكية الدولار مقارنة مع التوقعات السابقة التي سجلت 60,8 روبل روسي”.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم الخميس 23 أغسطس 2018 بالبنوك والسوق السوداء في مصر