الليرة تهبط مع قول تركيا إن امريكا تشن “حرباً اقتصادية”

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مع استمرار المواجهة الموجعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدولة التركية بخصوص مصير “رجل دين مسيحي دون أي بادرة لحل تلك الأزمة”.

أعلنت تركيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشن حرب اقتصادية، ولا تبدى أي احترام للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي اضرت بالعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي الناتو”.

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وقد تراجعت الليرة التركية بنسبة 1,1 في المئة مسجلة 6,1000 مقابل العملة الأمريكية الدولار بعد إغلاقها عند 6,0330 ليرة تركية، والعملة منخفضة بنسبة 38% خلال هذا العمل، وتغذي أزمة العلاقات الأمريكية التركية خسائرها والتي قد تم إطلاقها من بواعث قلق الرئيس التركي على السياسة النقدية.

وقد تركزت التعاملات المالية التركية في الأسواق الخارجية، حيث أن الأسواق المالية التركية مغلقة منذ يوم الاثنين السابق بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك.

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