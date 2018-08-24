6 خطوات لتأسيس شركات الشخص الواحد.. تعرف عليها

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تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، برئاسة الدكتورة سحر نصر ، إلى تسهيل أنشطة الاستثمار في مصر بدرجاتها المختلفة ، ضمن توجه الدولة الرسمي ، بشأن إنجاز المشروعات والتخلص من الروتين.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، حددت عدة معايير وشروط ، لإنشاء وتأسيس شركات الشخص الواحد ، يرصدها موقع «مصر 365» في تقريره التالي:

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1. تؤسس الشركة بطلب ، يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه ، إلى الهيئة العامة للاستثمار في مصر.

2. يتم تحديد اسم الشركة المراد إنشاؤها ، وأغراضها.

3. تعرض البيانات الخاصة بمؤسسي الشركة ، ومدتها ، وكيفية إدارتها.

4. يتم تحديد عنوان المركز الرئيسي للشركة ، وتحديد الفروع إن وجدت.

5. يتم تحديد قيمة رأس مال الشركة ، وقواعد التصفية.

6. يتم توضيح البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.