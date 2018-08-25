اليوم.. آخر موعد لحجز واختيار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن اليوم السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، هو آخر موعد لحجز واختيار وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بعد انتهاء المهلة ، التي حددها المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في استجابة منه لطلبات العملاء ، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من المواطنين ، الراغبين في حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة ، ممن سجلوا بياناتهم ، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، فضلا عن تسديد مبلغ مقدم الحجز.

نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، المهندس خالد عباس ، قال إنه في حال عدم استكمال الإجراءات ، أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها ، يتم رد المبلغ المسدد وفقا لما يلي:

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1. سيتم توفير شاشة على الموقع الإلكترونى

www.hdb-reservatio

في بنك التعمير والإسكان ، وذلك بعد الانتهاء من فترة الحجز ، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد.

2. يتم رد المبلغ المُسدد ، بناء على طلب المتقدم للحجز ، وبذات أسلوب السداد السابق السداد به ، إضافة إلى أهمية مراعاة ، ما جاء في حالات إلغاء التخصيص ، الواردة في الشروط العقارية بكراسة الشروط.

ولفت المهندس خالد عباس ، إلى توفير وحدات سكنية للعملاء الذين حولوا مقدمات الحجز ، حيث يعد هذا الطرح ، الأول للوحدات السكنية في الحي السكني «كابيتال ريزيدانس» ، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، في العاصمة الإدارية الجديدة ، على أن يبدأ التسليم ، بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أن الوحدات المطروحة بنظام التقسيط «دون فوائد» ، فضلا عن وجود خصم خاص للسداد الفوري ، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة ، مشيرا إلى أن الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات ، يضم منطقة متكاملة الخدمات ، فضلا عن مستشفى تخصصي ، وعدد من المدارس الدولية.

وفيما يخص أسلوب السداد ، قال المهندس خالد عباس ، إنه يتم استكمال سداد 10% ، فضلا عن (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) ، من إجمالي ثمن الوحدة ، وذلك خلال شهر من تاريخ الحجز ، وفي حال السداد لباقي قيمة الوحدة ، خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة ، تخصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة ، شرط الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10% ، و(1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) ، من إجمالي ثمن الوحدة ، وذلك خلال شهر من تاريخ الحجز ، على أن يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة ، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز ، إضافة إلى سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

وزاد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% ، على أقساط ربع سنوية متساوية ، وذلك لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات ، طبقا للقيمة الموضحة في جداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط ، حيث يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

وأضاف المهندس خالد عباس ، أنه يتم تقديم شيكات آجلة بالقسط الأول قبل الاستلام ، وذلك وفقا لما هو محدد ، في جداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط ، وفي حال رغّب العميل في التعامل بنظام التمويل العقاري ، يكون السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات ، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام ، حتى الحصول على موافقة جهة التمويل ، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات ، وذلك وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، وتعديلاته ، ولائحتة التنفيذية ، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن ، والسياسة الائتمانية المعمول بها في البنوك المشاركة بتمويل مشتري الوحدات.

وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أنه تتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل ، طبقا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح ، وفي حال التأخير عن سداد أي دفعة أو قسط عن موعد الاستحقاق ، تحتسب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد ، فضلا عن 2 % + 0.5 % ، مصروفات تحصيل من قيمة القسط ، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وفيما يخص أسلوب السداد للجراج ، قال المهندس خالد عباس ، إنه يتم حجز مكان للسيارة في الجراج ، بذات العمارة الكائنة بها الوحدة ، وذلك طبقا للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد ، على أن يتم سداد 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد ، قيمة حجز مكان للسيارة في الجراج ببدروم العمارة.